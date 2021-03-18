مقتل 30 حوثيًا بنيران الجيش اليمني في مأرب

لقي 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم وجُرح آخرون، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة هيلان، غرب محافظة مأرب.وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، بأن أفراد قوات الجيش اليمني استعادوا أسلحة خفيفة وذخائر متنوعة كانت بحوزة عناصر الميليشيات.يأتي ذلك بعد ساعات من كسر قوات الجيش اليمني هجومًا انتحاريًا نفذته الميليشيا على مواقع عسكرية في هيلان، والذي تكبّدت فيه الميليشيا أكثر من 60 قتيلًا وعشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات القتالية.