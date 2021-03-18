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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

الخميس 18/مارس/2021 - 04:41 م
سلمان الهرفي
سلمان الهرفي
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بحث سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، مع مستشارة رئيس الوزراء الفرنسي لشئون العلاقات الخارجية والدبلوماسية بولين كارمونا، اليوم الخميس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعقد الاجتماع الحكومي الفلسطيني الفرنسي الثالث هذا العام واستعداد باريس لاستضافته.

وأكد السفير الهرفي- خلال لقائهما، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أهمية عقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن لمتابعة الاتفاقيات الموقعة سابقًا بين فلسطين وفرنسا، وتقييم الإنجازات والعقبات، وكذلك وضع التصور للتعاون المستقبلي بين البلدين.

وشكر فرنسا على مواقفها المتوازنة، والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية، وعلى دعمها السياسي والاقتصادي في جميع المجالات، وبالأخص دعم الجهود الفلسطينية في مواجهة جائحة "كورونا".

وتطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتنكر دولة الاحتلال لالتزاماتها وفق القوانين الدولية، وكذلك انتهاكات المستوطنين، التي ينفذونها بحماية جنود الاحتلال.

من جانبها، أكدت كارمونا، ثبات الموقف الفرنسي بالالتزام بالشرعية الدولية بالقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية وبحل الدولتين، الذي يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأكدت استمرار فرنسا في تقديم الدعم المطلوب للمؤسسات الفلسطينية في المجالات الاقتصادية والصحية والثقافية وغيرها، وثمنت قرار الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية، كجزء من عملية ديمقراطية متكاملة، مجددة استعداد فرنسا لتقديم كل الدعم المطلوب، لإنجاح العملية الانتخابية في فلسطين.

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