لقاء بين عون والحريري في بعبدا لبحث تشكيل الحكومة

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، إلى بعبدا للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك بهدف بحث تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.وحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: لا توقعات بحصول انفراجة حكومية اليوم، مشيرة إلى أن الخلافات على حالها بين عون والحريري.يأتي ذلك فيما أفادت مصادر في تيار المستقبل بأن الحريري لن يعتذر عن تشكيل الحكومة، وكان عون قد دعا الحريري للإسراع في تشكيل الحكومة، بينما دعا الحريري عون لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.وتطور الخلاف إلى أزمة التصريحات بين عون والحريري، حيث وضع الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الأربعاء، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمام خيارين، إما تشكيل الحكومة بشكل فوري أو التنحي عن المهمة التي كُلف بها في مطلع شهر، وحالت التجاذبات السياسية دون إتمامها.