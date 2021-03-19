

بعد اشتعال الأحداث خلال الحلقات الماضية من خلال كذبة قامت بها "ريهام" التي تقدم شخصيتها هنا الزاهد على "راكز" الذي يقدم شخصيته الفنان محمد الرنوبي داخل حكاية "9 خطوات لقلب الرجل".





كانت ريهام وصديقاتها دخلن في رهان على الإيقاع برامز وبالفعل نفذت ريهام خطيتها من خلال 9 خطوات وضتهم لإسقاطه وبالفعل وقع في حبها واكتشف كذبتها بعد ذلك وساءت حالته النفسية تمامًا وقرر البعد عنه حتى عرفت ريهام أنه كانت مخطئة واكتشفت أنها كانت تحبه بالفعل وأن ما أقدمت عليه كسر قلبه فقابلته واعترفت له بحبها ولكنه في البداية لم يتقبل الأمر، وتعترف ريهام لجمهورها على الإذاعة في إحدى حلقات برنامجها أنه لا توجد وسيلة لخطف قلب الرجل إلا الصدق مع الحبيب فقط ولا توجد خطط ولا خطوات للظفر به.



أبطال وصناع مسلسل حلوة الدنيا سكر

يشارك في مسلسل حلوة الدنيا سكر عدد كبير من النجوم منهم محمود عبد المغني ومحمد الشرنوبي ومحمد كيلاني وأحمد سلطان وصبري عبد المنعم وبيومي فؤاد وومريم سعيد صالح ووعزة لبيب وليلى عز العرب وأحمد السلكاوي وجينا سليم والعمل من تأليف عدد من الكتاب ومن إخراج خالد الحلفاوي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وكي ميديا لكريم أبو ذكري ويذاع العمل يوميا من السبت إلى الأربعاء عبر قنوات سي بي سي وسي بي سي دراما.



حققت النجمة هنا الزاهد، نجاحًا كبيرًا بمسلسله الجديد، وينتظر الجمهور حلقاته يوميا، ونرصد خلال هذا التقرير تفاصيل مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الحلقة 25 مع انتهاء القصة الخامسة من العمل المعروض حاليا بواقع 5 حلقات لكل حكاية لمدة أسبوع.مسلسل حلوة الدنيا سكر الحلقة 25يبحث مستخدمو الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بكثافة عن مسلسل حلوة الدنيا سكر الحلقة 25.