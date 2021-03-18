رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يحذر من تجمعات رمضان: «قد تكلف المنظومة الصحية الكثير»

الخميس 18/مارس/2021 - 12:16 م
النائب عبد الله أحمد
النائب عبد الله أحمد عبد الله
سيد على
طباعة
حذر النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من كثرة التجمعات خلال شهر رمضان، وذلك فى ظل الحديث عن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، جراء هذه التجمعات المرتقبة، مناشدا الجميع عدم التكالب على الأسواق لشراء المنتجات أو محال الملابس كذلك، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفى عدة أشهر وفقا لإعلان وزارة التموين، مما يعنى عدم الحاجة للتزاحم على الأسواق والمحال العامة وتجنب الزحام قدر المستطاع.

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك على الرغم من تزايد أعداد الإصابات وتوقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة، جراء التجمعات خلال الشهر الكريم، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حرص من الجميع على الالتزام بالإجراءات واتباع التعليمات حتى لا تتزايد الأعداد بصورة كبير قد تكلف المنظومة الصحية الكثير.

وأشار عضو صحة النواب، إلى أن الحكومة منذ جائحة كورونا وضعت حزمة من الإجراءات القوية التي كانت من الأسباب القوية فى عدم تفشي الوباء فى المجتمع بصورة كبيرة، خاصة وأن هناك عدد من الدول الكبرى التى تفشى فيها الفيروس بصورة كبيرة وكان هناك سيناريوهات سيئة، ولكن شريطة استكمال نجاح هذه الخطوات لابد من تضافر الجهود وأن يكون للمواطن دور يتمثل فى الالتزام بتنفيذ الإجراءات وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة والابتعاد قدر الإمكان عن أماكن التجمعات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم الخميس 18-3-2021

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

بوابة الثانوية العامة| رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021


الصور

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشاريع حياة كريمة

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»

إيناس عبدالدايم تهدي مشاركتها مع السيمفونى للمرأة المصرية