تعدى عليها ولي أمر لفظيا.. «التعليم» تستقبل مديرة مدرسة اللواء الرسمية للغات

استقبل الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، اليوم، مها محمد مديرة مدرسة اللواء الرسمية للغات التابعة لإدارة العجوزة للاستماع إليها في الواقعة المتداولة على مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعدي عليها أثناء القيام بعملها.وأكد نائب الوزير أن الشئون القانونية بالوزارة ستتابع الأمر معها بشأن واقعة التعدي عليها، وستوفر لها الدعم خلال سير التحقيقات.وكان رواد السوشيال ميديا، تاولوا فيديو لواقعة حدثت في مدرسة اللواء التجريبية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وهو اعتداء ولي أمر على مديرة المدرسة، بالألفاظ النابية والسباب، وحاول التعدي عليها بالضرب، والتزمت مديرة المدرسة ضبط النفس دون أي تجاوز من جانبها.