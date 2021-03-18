5.86 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في إسبانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أنه قد تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 5.86 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة، اليوم، إلى أن معدل التطعيم في البلاد 168 ألفا و106 جرعات في اليوم.وبهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين 1.1 عام.وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 10 أسابيع.