حجازي وأعضاء «الثقافي البريطاني» يزورون مدرسة زهراء مدينة نصر الرسمية الدولية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، سيزور اليوم الخميس، مدرسة زهراء مدينة نصر الرسمية الدولية.ومن المقرر أن يرافقه خلال الزيارة أعضاء المجلس الثقافي البريطاني، ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.وأشارت المصادر، الى أن الهدف من الزيارة هو تفقد المدرسة من أجل تنمية وتأهيل قدرات المعلمين.