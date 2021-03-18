المركزي العراقي يحذر من شركات وهمية لتسهيل إجراءات القروض

حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من شركات وهمية تدَّعي تسهيل إجراءات القروض، مطالبا الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية.وقال المكتب الإعلامي للبنك، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع": "نحذر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تدّعي تسهيل إجراءات استلام القروض من المصارف"، مبينا أنه لم يمنح هكذا تراخيص لأي شركة أو جهة.وحث البيان المصارف على تسهيل إجراءات الإقراض والتواصل المباشر مع المواطنين وفقا للسياقات الرسمية.وأضاف أنه "فاتح الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات والجهات المذكورة، لما تسببه من أضرار للمتعاملين معها".