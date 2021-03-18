عطل فنى يلغى رحلة الخطوط السعودية المتجهة من القاهرة إلى الرياض

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي، عن إلغاء رحلة الخطوط الجويةالسعودية المتجهة من القاهرة إلى الرياض، نتيجة عطل فني مفاجىء بالطائرة، مساء الأربعاء.وأضافت المصدر أنه أثناء استعداد طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة من القاهرة إلى مطار الرياض الدولي الرحلة رقم "SV312"، فوجيء قائد الطائرة بعطل فني مفاجيء، وعلى الفور تم استدعاء المهندسيين والفنيين لإصلاح العطل.وأوضح المصدر أنه عقب فترة زمنية طويلة استغرقت عدة ساعات، فيما أكد المهندسيين على صعوبة إقلاع العطل لأنه سيستغرق عدة ساعات أخرى، وعلى الفور تم إبلاغ الركاب مختلفي الجنسية، وتم استلام حقائبهم من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.