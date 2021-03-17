انتصار السيسي تكشف سبب تقدير واهتمام الرئيس بالمرأة المصرية (فيديو)

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سبب تقدير الرئيس للمرأة المصرية، موضحة أن والدته هي السبب.













وقالت خلال كلمة ألقتها خلال احتفالية بيوم المرأة المصرية، إن الرئيس السيسي أخذ من والدته جميع الصفات المحمودة التي تتحدث عنها الناس.













وأضافت: "أنا بحمد ربنا إن اليوم ده جه عشان أحس إن الوالدة التي أنجبت البطل الذي حمى البلد كلها، ونفذ كل هذه الإنجازات اللي الناس كلها بتتكلم عنها هنكرمها".













ووجهت الشكر خلال كلمتها لكل طبيبة وممرضة مصرية تحملت وواجهت الصعاب في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية.











