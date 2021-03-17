زاهر يدعم ابنته ليلى فى «حزر فزر مع لولى»

بدأت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر خلال الساعات الماضية تجربة جديدة عليها للمرة الأولى بعد تعاقدها على تقديم برنامج المسابقات "حزر فزر مع لولي" وصورت الحلقة الأولى بتواجد والدها النجم أحمد زاهر.وتقدم ليلى الموسم الجديد من البرنامج باسم "حزر فزر مع لولي" ويقدم بنفس "الفورمات" ونفس الطريقة، وتم اختيار ليلى بعد نجاحها الكبير خلال الفترة الماضية، خاصة مسلسلها الأخير "في بيتنا روبوت" مع هشام جمال وعمرو وهبة.وشارك في الحلقة الأولى أحمد زاهر وأحمد السعدني وأحمد صفوت وإيناس كامل وهيدي كرم.واختيرت ليلى بعد اعتذار هنا الزاهد عن تقديم الجزء الجديد مؤخرا نظرا لانشغالها بتصوير مسلسلين دفعة واحدة هما "حلوة الدنيا سكر" المعروض حاليا وكذلك مسلسل النمر مع محمد إمام المقرر عرضه خلال رمضان القادم.