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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكليفات رئاسية بتوفير الأجهزة الطبية وإمدادات الأكسجين لمواجهة كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:41 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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ترّأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الطبية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وموقف اللقاحات الخاصة به، وكذا متابعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة هذا الفيروس.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لاستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، لاسيما ارتداء الكمامة، بالتزامن مع المساعي التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وكذا العمل على تأمين توافر كافة المتطلبات الطبية من مستلزمات وأجهزة، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

فى ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التأكد من توافر المستلزمات الطبية، وكذلك إمدادات الأكسجين بجميع المستشفيات، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم، وعدم التهاون حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان، وانتشار بعض العادات المصرية المتعارف عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يستوجب منا جميعا الحرص الزائد، كما يتطلب العمل على زيادة توعية المواطنين بمخاطر ذلك، خاصة أننا قد عانينا كثيرا خلال العام الماضي، وواجهنا عدة تحديات في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من الأكسجين بنحو 2.7 مليون لتر، مشيرة أيضا إلى أن وزارة الصحة بصدد الانتهاء من إعداد حملة توعوية للمواطنين سيتم إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يتم تكثيف الاستعدادات حاليا؛ من أجل مواجهة أي صعوبات خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن هناك أرصدة لبعض الأدوية لها مخزون يكفي لمدة 1000 يوم، كما تتوافر أرصدة لباقي الأدوية لمدد تتراوح ما بين شهرين وحتى 3 سنوات.

واستعرضت هالة زايد جهود الوزارة فى إطار خطة نشر التطعيم الخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف التسجيل وتلقى اللقاحات حتى الآن، وما يتم تطبيقه من نظام لإجراء الترتيب الإلكترونى للمسجلين الراغبين فى الحصول على اللقاح من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، لافتة إلى أن معدل التسجيل اليومي وصل إلى 20 ألف مواطن، ومن المتوقع الوصول بعدد المسجلين بنهاية شهر مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن، مؤكدة العمل على زيادة عدد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، إلى جانب زيادة ساعات العمل داخل تلك المراكز.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توافر إمدادات الأكسجين في المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي نقص في هذه الإمدادات خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

كما عرض وزير التعليم العالي مقتطفات من دراسة تم إعدادها للمقارنة بين عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتحدث الوزير عن كفاءة كل لقاح من هذه اللقاحات المعتمدة لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ وآلية عملها.

من ناحيته، أشار اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، إلى توافر مخزون آمن من مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا استمرار التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ولا توجد شكوى من حدوث نقص فى هذه المستلزمات.

كما أشار اللواء بهاء الدين زيدان إلى أنه تم الاتفاق على توريد مولدات أكسجين بأحجام مختلفة، طبقا للاحتياجات التي أرسلتها وزارتا التعليم العالي والصحة، وتم الحصول على تخفيضات في الأسعار، وضمان 7 سنوات، منوها في الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على أن الشركات الموردة ستكون مسئولة عن التشغيل والتدريب لمدة عام.

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