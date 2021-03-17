عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

كشف عمرو دياب في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من آخر حفل قدمه أنه كان من المقرر أن يصور فيديو كليب مع المطربة اليونانية إيرينا، لكن لم يحدث بسبب إصابته بفيرس كورونا وخضوعه للعزل.وقدم الهضبة هذا الحفل منذ عدة أيام في أحد الكمبوندات السكنية لصالح إحدى شركات العقارات، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وتصدر الهضبة التريند بسبب هذا الحفل وقت إقامته بسبب سقوطه علي المسرح وتعرضه لعدد من الكدمات.وطرح عمرو دياب بنهاية 2020 ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس 2020، من إنتاج شركة الهضبة ناي، وتعاون الهضبة في ألبومه الأخير مع عدد من كبار الملحنين والشعراء أبرزهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، خالد عز، محمد يحيى، عادل حقي، مكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.