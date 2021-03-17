خطوات تسجيل الدخول وزارة القوى العاملة.. ورقم الخط الساخن

خطوات تسجيل الدخول وزارة القوى العاملة

وأتاحت وزارة القوى العاملة والهجرة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وإغلاق عدد كبير من الأنشطة التجارية سواء كان الإغلاق كليا أو جزئيا بسبب الإجراءات الاحترازية الواقية لمنع انتشار عدوى الفيروس القاتل وتصفية عدد كبير من العمالة الموسمية، موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلهم الدراسي وخبراتهم السابقة والأعمال التي قاموا بها قبل انتشار الفيروس في أواخر عام 2019 بمدينة ووهان الصينية وحصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن





خطوات تسجيل بيانات الراغبين في وظيفة عبر موقع وزارة القوى العاملة

يمكن للراغبين في الحصول على وظيفة شاغرة عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة إلكترونيا إتباع الخطوات التالية:





تسجيل الدخول عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا )





كتابة بيانات الراغب في الحصول على وظيفة شاغرة كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، المحافظة المقيم بها).

كتابة المؤهل الدراسي بالتفصيل ( المؤهل، التخصص، الكلية، الجامعة، التقدير، ..).

كتابة الرقم التأميني.

اختيار الحالة الاجتماعية.

كتابة الموقف من التجنيد للذكور.

كتابة رقم جواز السفر إن وجد.

كتابة وسيلة التواصل (رقم التليفون، والبريد الإلكتروني).

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الخط الساخن للاستعلام عن الوظائف الشاغرة عبر موقع وزارة القوى العاملة

يمكن من خلال خطوات تسجيل الدخول وزارة القوى العاملة إدخال بيانات الراغبين في الحصول على وظيفة شاغرة إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي ويمكن أيضا الاستعلام عن الطلب باستخدام الخط الساخن الذي حددته الوزارة عبر الرقم 19468 وذلك بإدخال البيانات المطلوبة وسماع رسالة نصية بالمرحلة التي بها الطلب المقدم وما تم بشأنه منذ تقديمه عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب والإستعلام عنه من مقرات مكاتب الوزارة.

أصبح قبلة عدد كبير من الحاصلين على المؤهلات العلمية والراغبين في إيجاد وظائف مناسبة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وإغلاق عدد كبير من الأنشطة التجارية سواء كليا أو جزئيا لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط وكيفية تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على وظائف شاغرة والبيانات المطلوبة تسجيلها إلكترونيا.