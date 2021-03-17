رابط الاستعلام عن العداد الكودي عبر المنصة الموحدة لخمات الكهرباء

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان رسمي لها أن جميع الخدمات المعلن عنها تقدم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانًا دون وجود أي رسوم للاستخدام نهائيًا، ويمكن من خلال هذا الموقع، يمكنك تقديم طلب للحصول على العداد الذكي وذلك من خلال التسجيل عبر منصة الكهرباء الموحدة للانتهاء من كافة الإجراءات التي يريد تنفيذها، وتقدم المنصة العديد من الخدمات التي صرحت عنها الحكومة المصرية.

الخدمات التي تقدمها المنصة لخدمات الكهرباء

1 - توصيل العدادات الكودية القانونية.

2 - خدمات العملاء والدعم الفني.

3 - شهادة بيانات تعاقد ومصالحة.

4 - تركيب عداد بل تالف.

5 - تغيير اسم صاحب العداد.

6 - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

7 - توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

8 - استبدال العداد بقدرة أكبر.

9 - جدولة مديونية على أقساط شهرية.

10 - شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية معينة.

خطوات تسجيل الدخول الي موقع تقديم العداد الكودي



2 - اضغط على خدمات المواطنين.

3 - اضغط على تقديم طلب العداد الكودي 2021.

4 - إدخال كافة البيانات الخاصة بك عليك في هذه الحالة أن تقوم بإضافتها بشكل سليم: -

- الاسم.

- العنوان.

- رقم العداد. 1 - يجب الدخول إلى منصة الكهرباء الموحدة عبر الرابط الرسمي من خلال الرابط التالي eservices.eehc.gov.eg 2 - اضغط على خدمات المواطنين.3 - اضغط على تقديم طلب العداد الكودي 2021.4 - إدخال كافة البيانات الخاصة بك عليك في هذه الحالة أن تقوم بإضافتها بشكل سليم: -- الاسم.- العنوان.- رقم العداد.

- المحافظة التابع لها.

- إرسال الرقم الخاص بالبطاقة الشخصية التابعة لك.

- الضغط على إرسال.

تنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأربعاء الموافق 17-3-2021 رابط الاستعلام عن العداد الكودي عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.