مبادرة شقة تمليك أرخص.. كيفية الحصول على قرض التمويل العقاري

بدأ العديد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في البحث عن مبادرة شقة تمليك أرخص من الإيجار وتفاصيل مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الأسبوع الجاري.

ومن خلال هذا التقرير يقدم "الدستور" تفاصيل تفاصيل مبادرة شقة تمليك أرخص من الإيجار وشروط الحصول على قرض التمويل العقاري وما هي الفئات المستحقة للدعم ومبلغ الدعم المستحق فأذا كنت ممكن ينطبق عليهم كافة الشروط التالية يمكنك الاستفادة من المبادرة.

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري

البنك المركزي يوضّح 9 شروط هامة للاستفادة من التمويل العقاري بفائدة 3% والسداد على 30 عام ، وفقا لتصريحات نائب محافظ البنك المركزي السيد جمال نجم

1. سعر الشقّة المقبول تمويلها لمحدودى الدخل بحد أقصى 350 ألف جنيه.

2. سعر الشقة المقبول تمويلها لمتوسطي الدخل لا تزيد على المليون جنيه.

3. محدود الدخل هو الذي يمتلك دخل شهري 4500 جنيه للأعزب ويصل إلى 6 الاف جنيه للأسرة في حالة المتزوج.

4. متوسط الدخل هو من يصل دخله كفرد بحد أقصى 10 الاف جنيه وكأسرة 14 ألف جنيه.





أهم ملامح مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

1. أن تكون الشّقة مشطبة وكاملة المرافق وكافة مستنداتها قانونية.

2. لا يستفيد من المبادرة من استفاد بمبادرات التمويل العقاري السابقة، أو من حصل على وحدة سكنية مدعومة من الدولة.

3. في حالة وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقّة.

4. لا يجوز بيع الوحدة السكنية الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولابد أن يتم سداد كامل سعرها المتبقي.

5. لا يشترط أن تكون الشقّة من الحكومة، بل يمكن شراء وحدة من مطور قطاع خاص، ويتم تمويله.