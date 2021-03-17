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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تقر قانونًا يعاقب على إهانة المحاربين القدامى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:09 م
النواب الروس
النواب الروس
وكالات
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أقر النواب الروس، الأربعاء، قانونًا يعاقب على الإهانات الموجهة للمحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ويأتي القانون بعد أن حُكم على أليكسي نافالني، المعارض البارز للكرملين، في فبراير، بدفع غرامة بتهمة التشهير بمحارب سابق لظهوره في مقطع فيديو وهو يروج للتعديلات الدستورية ووصفه بـ "الخائن".

الأربعاء، شدد مجلس الدوما العقوبات على الدفاع عن النازية وفرض تبعات جنائية على "تعمد نشر معلومات كاذبة" عن المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية.

وأصبحت إهانة أحد المحاربين الآن بمثابة "تمجيد للنازية" ويُعاقب عليها بدفع غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين روبل (حوالي 34 ألف يورو) أو السجن لمدة ثلاث سنوات.

وكما يفرض القانون عقوبة أشد تصل إلى دفع غرامة بقيمة خمسة ملايين روبل أو السجن خمس سنوات، عند القيام علنًا بالإساءة إلى كرامة أو نزاهة المحاربين القدامى أو تدنيس رموز النصر أو "الإزدراء الصارخ" للأعياد التي تحتفل بالمجد العسكري الروسي.

برر فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) القانون قائلا في بيان صحفي "من غير المقبول إهانة أولئك الذين دافعوا عن الوطن. ومن واجبنا الدفاع عن ذكرى أجدادنا الذين ما زلنا بفضلهم على قيد الحياة اليوم".

ويتعين على مجلس الاتحاد الروسي المصادقة على هذا القانون وإقراره من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وهو إجراء شكلي بشكل عام.

ويُعد انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، الذي تم بعد تكبد خسائر فادحة، ويتم الاحتفال به في عرض عسكري كبير يوم 9 مايو، ركيزة أساسية للعقيدة الوطنية التي يدافع عنها الكرملين.

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