البرلمان يقر عقوبات رادعة للحفاظ على «كرامة المسنين»

عقوبات رادعة تضمنها قانون حقوق المسنين، الذي أقرته لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، المرتقب عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال اجتماعاته المقبلة.وتهدف العقوبات إلى حماية المسنين من التعرض لأي حالة من حالات الخطر والتي حددها فى 4 حالات، تشمل حبس الشخص المسن أو تقييد، أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية له، أو الاعتداء بالضرب او السب أو ايذائه او استغلاله، أو استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى، أو إيداعه مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك.ينص القانون الجديد على معاقبة كل من عرّض شخصًا مسنًا لإحدى حالات الخطر المشار إليها سلفًا بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.