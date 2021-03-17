تجدد الاعتصامات والاحتجاجات فى لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية

تجددت اليوم الأربعاء، الاعتصامات والاحتجاجات في العديد من المناطق اللبنانية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عددا من المحتجين تجمعوا أمام وزارة الاقتصاد وحاولوا دخول المبنى مما أدى إلى حصول صدامات مع القوى الأمنية.كما قطع محتجون فى بعلبك طريق عام بعلبك حمص الدولية عند مفترق بلدة شعث بالإطارات المشتعلة كما اقدم أصحاب وسائقو الفانات على قطع طريق في بلدة مقنة بالاتجاهين كما قطع محتجون شارع بشارة الخوري بالحجارة والسيارات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وفي البقاع قطع محتجون الطريق أمام سرايا الهرمل بالإطارات المشتعلة فيما أفادت غرفة التحكم المروري بقطع طريق تعلبايا على أوتوستراد صور باتجاه صيدا عند مفترق البيسارية.ويشهد لبنان منذ عام 2019 تحركات احتجاجية على تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية ترافقت في الكثير من الأحيان مع قطع للطرق وشل حركة النقل بين المناطق إضافة إلى محاولة بعض القوى استغلال تلك الاحتجاجات من أجل كسب نقاط سياسية وانتخابية.