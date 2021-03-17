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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهمين بالشروع في قتل سيدة بآلة حادة في السلام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:24 م
حبس متهمين
حبس متهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس شخصين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل سيدة باستخدام آلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم بالسلام.

واستمعت نيابة السلام لأقوال المجنى عليها والتي أكدت قيام المتهمين بالشروع في قتلها باستخدام آلة حادة لإجبارها على التنازل عن شقتها.

كما أقرت المجنى عليها بأنها قررت التنازل عن شقتها تفاديا للمشاكل لكنهم قاموا بخصم مبلغ كبير من ثمن الشقة لترميمها، مما جعلها تتنازل عن فكرة البيع، فتعدوا عليها بالضرب باستخدام اله حادة محدثين لها عدة إصابات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جيرانها بالتعدي عليها بآلة حادة والشروع في قتلها بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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