الحكومة التونسية تحذر من خطورة الوضع الاقتصادي

حذر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، من خطورة الوضع الاقتصادي، مطالبًا بمناخ سياسي للحل.وتستمر في تونس أزمة المشاحنات بين الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، حيث يصر الرئيس قيس سعيد، على استقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، قبل الدخول في أي حوار سياسي، أما المشيشي، وبدعم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، يرفض تلك الاستقالة، ويقول إن سعيد يسعى لاستخدام مواد في الدستور تسهم في زيادة حدة الأزمة.ليدخل الاتحاد العام للشغل برئاسة، نورالدين الطبوبي، على الخط ويرفض هو الآخر الربط بين بدء الحوار واستقالة المشيشي، ويؤكد أن لديه مخططًا بديلًا للضغط إيجابيًا من أجل إعادة البوصلة نحو الخيارات الوطنية.وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي أنّ للاتحاد مخططًا بديلًا للضغط إيجابيًا من أجل إعادة البوصلة نحو الخيارات الوطنية، وذلك بعد نحو شهرين من اندلاع الأزمة الدستورية بعد التعديل الوزاري الأخير، وتمسك الرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة بمواقفها، وسط أوضاع صحية واجتماعية واقتصادية صعبة.