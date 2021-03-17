التحقيق في واقعة ضرب فتاة أمام مدرسة بالمعادي

تواصل نيابة المعادى التحقيق في واقعة الاعتداء على فتاة وضربها هي وأسرتها وإصابة شقيقتها بعاهه مستديمه بالمعادى، وأمرت بحجز المتهمين على ذمة التحقيقات.كشفت تحقيقات النيابة أنه يوم الواقعة أمام مدرسة "الشهيد على احمد شوقي " المعادي الثانوية بنات سابقا"، نشبت مشاجرة بين فتاة وزميلتها إثر خلافات سابقة بينهم واستعانت فيها أحد أطراف المشاجرة بأسرتها وصديقها، ومدرب "بوكس" في چيم، وانتظروا خروج الفتاة بعد لجنة الامتحان وقامو بالاعتداء عليها وشقيقتها الكبرى، حتى حضرت والدتها وشقيقتها الثالثة، وقامو بالاعتداء عليهم جميعا بالضرب والسحل، وإصابة أحد شقيقاتها بإصابات بالغة بكسر في الحوض.وأمرت النيابة بعرض الفتاة المصابة على الطب الشرعي لبيان للإصابات وكيفية حدوثها، كما أمرت بالتحفظ علي جميع الفيديوهات الخاصة بالواقعه، واستدعاء شهود العيان.