رصد 6120 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6120 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات "2026 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 277 مخالفة السير بدون تراخيص، 37 مخالفة موقف عشوائى، 82 مخالفات شروط التراخيص".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.