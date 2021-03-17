مكافحة المخدرات تداهم أوكار الكيف بحملات موسعة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومختلف مديريات الأمن.وفي مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط 40 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالى،هاتف محمول بحوزة شخصين، وضبط 10 طربة من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيدرو، 3 هواتف محمول، مبلغ مالى بحوزة 3 أشخاص.وفي مديرية أمن مطروح، تم ضبط 20 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض بحوزة أحد الأشخاص.وفي مديرية أمن السويس، تم ضبط كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفان محمول بحوزة شخصين.وفي مديرية أمن البحيرة، تم ضبط كمية من مخدرى الحشيش والهيروين، مبلغ مالى، هاتفان محمول بحوزة شخصين.وفي مديرية أمن قنا، تم ضبط كمية من مخدر الأفيون، مبلغ مالى، هاتفان محمول بحوزة أحد الأشخاص.وفي مديرية أمن القليوبية، تم ضبط كمية من مخدرى الهيروين والبانجو، هاتف محمول، مبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص.وفي بؤرة منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية الإسماعيلية، تم ضبط عدد من الأقراص المخدرة، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.