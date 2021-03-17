ولي العهد البريطانى ينتقد الداعين للعزوف عن لقاحات كورونا

انتقد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، اليوم الأربعاء، من يدعون إلى العزوف عن تطعيمات الوقاية من فيروس كورونا قائلا إن اللقاحات يمكنها "حماية وعتق" بعض أكثر أفراد المجتمع عرضة للإصابة.وفي مقالة موسعة نشرتها دورية الرعاية الصحية في المستقبل دعا الأمير إلى اتباع نهج جديد إزاء الرعاية الصحية ووجه انتقادات أيضا لمن يذمون جرعات الوقاية من "كوفيد-19".وكتب "تشارلز" يقول: "من كان يظن أنه في القرن الحادي والعشرين ستكون هناك جماعة ضغط كبيرة تعارض التطعيم رغم تاريخه في القضاء على العديد من الأمراض العضال وقدرته حاليا على عتق بعض أكثر أفراد مجتمعنا عرضة للإصابة وحمايتهم من فيروس كورونا".والأمير، الذي يبلغ من العمر 72 عاما وأصيب بفيروس كورونا في مارس من العام الماضي، وغيره من كبار أفراد العائلة المالكة يجاهرون بتأييدهم للقاحات.