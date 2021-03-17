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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تواصل بيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:36 ص
منافذ الداخلية
منافذ الداخلية
مريم جبل- عمرو المزيدى
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واصلت وزارة الداخلية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2021 وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

في نفس السياق، تقوم الأجهزة المعنية بالوزارة بمواصلة فعاليات المرحلة السَابعة عشر من مبادرة (كلنا واحد) والتي تستمر لمنتصف شهر أبريل القادم بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كل مستلزمات ومتطلبات المواطنين من "سلع غذائية "استراتيجية، أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس ومفروشات، مستلزمات طبية وقائية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن السلع تتوافر بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية" لعرض وبيع منتجاتهم من السلع "الغذائية، الصناعية".

وبعض مستلزمات البيت المصري خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% إلى جانب التنسيق مع مسئولي عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة استاد القاهرة الدولي وذلك خلال فترة المبادرة.

من جانبها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكل المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

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