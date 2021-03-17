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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟.. علماء الإفتاء يجيبون

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:45 ص
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء، فتوى تشغل بال الكثير من المواطنين الذين ليس لديهم وقت للوضوء بشكل مستمر حتى يكونوا على طهارة، للقراءة معظم الوقت، حيث يريد الكثير منهم معرفة الحكم الشرعي حول هذه المسألة، فهناك بعض الأفراد تخصص ورد يومي من القرآن والأذكار.

"الدستور" توضح خلال السطور القادمة آراء العلماء حول الحكم الشرعي لقراءة القرآن الكريم بدون وضوء.

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء

أوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" الحكم الشرعي لقراءة القرآن الكريم بدون وضوء، حيث أجابت على الفتوى التي وردت إليها، قائًلة:" يجوز قراءة القرآن بدون وضوء، إذا كان القارئ حافظًا له أو لجزء منه ويتلوه بغير مس المصحف".

وأضافت الدار، أما من أراد قراءة النص المكتوب، فيمكنه الاستعانة بالأدوات الحديثة كالمصاحف الموجودة على الهاتف المحمول ونحوها، من الأدوات الحديثة التي يمكن تحميل القرآن الكريم عليها.

على جمعة: النبي قرأ القرآن على كافة الأحوال إلا حالة واحدة

وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على جميع الأحوال ما عدا الجنب، بمعنى أن يكون الإنسان على جنابة.

الحالة التي يجوز فيها قراءة القرآن للحائض والنفساء

بينما أوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن غير المتوضئ يجوز له قراءة القرآن الكريم من غير المصحف الشريف، بحيث يقرأ القرآن من الهاتف المحمول.

وأضاف في سؤال ورد إليه حول معرفة الحكم الشرعي لقراءة القرآن الكريم بدون وضوء، إنه لا يجوز قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب، ويمكن أن يجريه على قلبه ولا ينطق به لسانه، ولكن يجوز له قراءة القرآن لضرورة قصوى وهي أن يكون لديه امتحان في القرآن وفي هذه الحالة يجوز له قراءة القرآن.

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ومن جهته، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز قراءة القرآن إلا طاهر أي متوضئ، فلا نقرآ القرآن من المصحف إلا ونحن على وضوء.

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