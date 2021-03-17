«بايدو» تجمع 3.08 مليار دولار من الإدراج بـ«هونج كونج»

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن محرك البحث العملاق الصيني "بايدو" ذو الصلة بالإنترنت والذكاء الاصطناعي سيجمع 3.08 مليار دولار بتسعير سهمه عند 252 دولار ببورصة "هونج كونج" في طرحه الثانوي في المدينة.وتبيع "بايدو" المدرجة في بورصة نيويورك 95 مليون سهم ضمن صفقة.ويتعذر ذكر اسم المصدرين لأن المعلومات لم تُعلن بعد، ولم ترد بايدو حتى الآن على طلب للتعقيب.