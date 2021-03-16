انطلاق اجتماع دراسة الكتاب المقدس بإيبارشية ملوي

نظمت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا ديمتريوس، فعاليات اجتماع دراسة الكتاب المقدس عبر تقنية البث المباشر بمقر المطرانية.وألقى القس باخوميوس كريم راعي كنيسة مار جرجس ملوي، عظة روحية عن تأملات في إنجيل القديس لوقا، ضمن فعاليات الاجتماع الأول لدراسة الكتاب خلال فترة الصوم الكبير.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.