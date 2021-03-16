الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعه العام الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.وشارك في فعاليات الاجتماع كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.