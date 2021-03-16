السودان يؤكد تمسكه باتفاق يراعي مصالح دول المصب بشأن سد النهضة

أكد السودان لمجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم الثلاثاء، ثبات موقفه إزاء سد النهضة، والذي يتضمن أهمية الوصول إلى اتفاق شامل وملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.جاء ذلك في بيان للسودان إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس حول تطورات الأوضاع بالسودان، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأشار البيان إلى أن أى إجراء أحادي من قبل إثيوبيا بشأن سد النهضة يشكل تهديدًا وجوديًا لما يقارب 20 مليون نسمة يسكنون ضفاف النيل الأزرق.وشدد ممثل الخرطوم على موقف السودان تجاه ما يحدث في الحدود مع إثيوبيا، موضحًا أن السودان نشر قواته داخل أراضيه من منطلق سيادته عليها، وأن الحدود بين الدولتين لم تكن يومًا محل نزاع فهي معترف بها قانونيًا وتؤكدها الوثائق والمذكرات الموقعة بين البلدين.وفي سياق آخر، أشار السودان إلى أن مؤتمرا دوليا يهدف نحو إعادة إدماج الخرطوم في المؤسسات الاقتصادية الدولية وتحفيز الاستثمار وتخفيف عبء الديون عليه، سينعقد في باريس مايو المقبل.