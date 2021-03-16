رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤكد تمسكه باتفاق يراعي مصالح دول المصب بشأن سد النهضة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:11 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عمر
طباعة
أكد السودان لمجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم الثلاثاء، ثبات موقفه إزاء سد النهضة، والذي يتضمن أهمية الوصول إلى اتفاق شامل وملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

جاء ذلك في بيان للسودان إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس حول تطورات الأوضاع بالسودان، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأشار البيان إلى أن أى إجراء أحادي من قبل إثيوبيا بشأن سد النهضة يشكل تهديدًا وجوديًا لما يقارب 20 مليون نسمة يسكنون ضفاف النيل الأزرق.

وشدد ممثل الخرطوم على موقف السودان تجاه ما يحدث في الحدود مع إثيوبيا، موضحًا أن السودان نشر قواته داخل أراضيه من منطلق سيادته عليها، وأن الحدود بين الدولتين لم تكن يومًا محل نزاع فهي معترف بها قانونيًا وتؤكدها الوثائق والمذكرات الموقعة بين البلدين.

وفي سياق آخر، أشار السودان إلى أن مؤتمرا دوليا يهدف نحو إعادة إدماج الخرطوم في المؤسسات الاقتصادية الدولية وتحفيز الاستثمار وتخفيف عبء الديون عليه، سينعقد في باريس مايو المقبل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

حبس «توتا» بتهمة اغتصاب 3 أطفال في شبرا

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ضبط تنزيل تردد قناة الأهلى الجديد 2021 على النايل سات

حكم صيام شهر شعبان 2021

دراما رمضان ٢٠٢١.. مسلسل موسى محمد رمضان «القصة والأبطال والبوستر»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة بني سويف

عرض مسرحية «قمر الحواديت» بثقافة دمياط

عرض «محطة مصر» على مسرح قصر ثقافة أسيوط

قصر ثقافة بهاء الدين للطفل يحتفل باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم