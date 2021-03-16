مصطفى قمر: «فارس بلا جواز» حلقات منفصلة متصلة وأقدم 3 أغنيات به

عبر الفنان والمطرب مصطفى قمر عن سعادته بالتواجد في السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «فارس بلا جواز»، ويعود من خلاله للدراما التليفزيونية بعد غياب طويل.وقال مصطفى قمر، في تصريحات لـ«الدستور»، إن شخصيته مختلفة تمامًا عن طريق عمل درامي بحلقات منفصلة متصلة وصراع مع الحب بأسلوب كوميدي كبير، مشيرًا إلى أنه يقدم في العمل بعض الأغنيات الأولى خاصة بالتتر، والثانية ستكون في نصف المسلسل، والثالثة في نهايته.ويشارك في بطولة العمل الفنانة بشرى ومي سليم وويزو وشيري عادل وندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلي، مدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام.