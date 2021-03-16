خالد الحلفاوي يكشف سر رفض والده دخوله عالم الفن (فيديو)

كشف المخرج الكبير خالد الحلفاوي خلال استضافته في ندوة «الدستور» أسرار وتفاصيل كثيرة عن حياته الفنية والشخصية، منها سر رفض والده الفنان القدير نبيل الحلفاوي دخوله عالم الفن في بداية مشواره الفني.وبسؤاله عن السر وراء رفض الفنان القدير دخوله عالم الفن وكيف استطاع اقناعه وبداية الرحلة؟ ضحك «خالد» قائلا: «الحقيقة والدي كان رافض في البداية دخولي عالم الفن من الأساس أو حتى الالتحاق بمعهد السينما قسم سيناريو، كما كانت طموحاتي، خوفا علي من الدخل الاقتصادي غير المضمون في المهنة».وأضاف «خالد»: «أصر والدي أن التحق بكلية لها مستقبل ومردود مادي لضمان المعيشة بدخل ثابت، وبصراحة اقنعني، والتحتقت بكلية التجارة الانجليزية وعملت كمحاسب لمدة ثلاث سنوات بعد التخرج، لكن وقتها شعرت بالحزن لعدم تحقيق حلمي».وتابع: «بدأت في مجال كتابة السيناريو وأرسلته الى أكثر من مخرج، ومن هنا بدأت المشوار حينما اكتشفنى المخرج الكبير داود عبد السيد، وقال هذا الكاتب يتوظف كمخرج أكثر لرؤيته الاخراجية، وتحدثت مع والدى والحمد لله اقنعته والتدخل الوحيد له فى ذلك الوقت جاء بالصدفة عندما كان يصور مسلسل "زيزينيا" وطلب من المخرج الاستاذ جمال عبد الحميد، أن اتدرب معه ومن هنا تسللت سلم المهنة كمساعد مخرج لمدة 15 عام مع كبار المخرجين، ومن هنا بدأت الرحلة كمخرج حتى وصلت لما أنا عليه الآن».