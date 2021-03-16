اليمن: لن نسمح بتحويل بلادنا إلى جزء من المشروع الإيراني

‏قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إن بلاده لن تسمح بتحويلها إلى جزء من المشروع الإيراني الذي تخدمه ميليشيات الحوثي.‏جاء ذلك خلال كلمة له، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة بشأن الأوضاع في اليمن.وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أن خطورة تصعيد ميليشيات الحوثي لا تكمن في مفاقمة الأزمة الإنسانية فحسب وإنما في تقويض العملية السياسية والمسار الدبلوماسي للتسوية.‏واعتبر المندوب اليمني أن هجمات ميليشيات الحوثي ضد السعودية دليل على سعي النظام الإيراني لتدمير استقرار المنطقة.‏وشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على أن ميليشيات الحوثي ترفض دعوات السلام وتختار نهج التصعيد والعنف.