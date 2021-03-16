المبعوث الأممي لليمن: قلقون من تصعيد الهجمات الصاروخية نحو السعودية
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:53 م
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أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، عن قلقه من تصعيد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة نحو السعودية.
وقال جريفيث - لدى تقديم إحاطته خلال انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، حسبما ذكرت قناة العربية- إن هجوم مليشيات الحوثي على مدينة مأرب، يعرض ملايين المدنيين للخطر في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، داعيا كافة الأطراف في اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.
وقال جريفيث - لدى تقديم إحاطته خلال انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، حسبما ذكرت قناة العربية- إن هجوم مليشيات الحوثي على مدينة مأرب، يعرض ملايين المدنيين للخطر في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، داعيا كافة الأطراف في اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.