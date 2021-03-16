المبعوث الأممي لليمن: قلقون من تصعيد الهجمات الصاروخية نحو السعودية

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، عن قلقه من تصعيد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة نحو السعودية.وقال جريفيث - لدى تقديم إحاطته خلال انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، حسبما ذكرت قناة العربية- إن هجوم مليشيات الحوثي على مدينة مأرب، يعرض ملايين المدنيين للخطر في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، داعيا كافة الأطراف في اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.