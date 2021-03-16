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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول بلغاري: تفعيل الإغلاق العام لمواجهة كورونا خلال أيام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:03 م
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
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كشف مفتش الصحة في العاصمة صوفيا دانشو بينشيف، قرب تفعيل حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس (كورونا) وتعميم الإغلاق العام في جميع مراكز التسوق والمطاعم والمدارس ورياض الأطفال والصالات الرياضية وجميع الأماكن الثقافية في شتى أنحاء العاصمة البلغارية خلال أيام، محذرا من أن الوضع في صوفيا "مقلق للغاية".

ونقلت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية عن بينشيف قوله اليوم الثلاثاء، "من المقرر أن يتم عرض مقترح الإغلاق العام الإجراءات على فريق العمل المكلف بمواجهة فيروس كورونا في صوفيا بعد اجتماع وزارة الصحة، ومن المتوقع، في حال اعتماده، أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

كما حذر مفتش الصحة في العاصمة البلغارية من مغبة أن أقسام العناية المركزة في المستشفيات الكبيرة في صوفيا شبه كاملة العدد حيث وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 75 بالمئة، مشيرا إلى تزايد الضغط في على وحدات العناية المركزة بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في بلغاريا في وقت سابق من اليوم تسجيل 4 آلاف و637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 283 ألفا و194 حالة.

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