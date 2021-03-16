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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عصابة الشرطة المزيفة في مصر الجديدة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:16 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بأنه حال سيره بدائرة القسم بمركبة "التوك توك" قيادته استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله أعلى كوبرى الأوتوستراد الجديد بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بسيارة يستقلها عدد 3 أشخاص قاموا باستيقافه وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة، واستقل أحدهم مركبة "التوك توك" ثم استولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالى وتخلوا عنه بدائرة قسم شرطة البساتين، وأضاف المجنى عليه أن المركبة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع مسار هروب الجناة، أمكن تحديد مكان إخفائها بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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