قصر باكنجهام: الأمير فيليب يغادر المستشفى عقب خضوعه لجراحة ناجحة

أعلن قصر باكنجهام أن الأمير فيليب دوق إدنبرة غادر مستشفى الملك إدوارد السابع وعاد إلى قلعة ويندسور عقب خضوعه لعلاج من عدوى وإجراء عملية ناجحة بسبب مشكلة سابقة في القلب.وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء، أن الأمير فيليب دخل مستشفى الملك إدوارد السابع للمرة الأولى في 16 من فبراير الماضي ثم نقل بعد ذلك بأسبوعين إلى مستشفى سانت بارثولوميو بالعاصمة "لندن"، حيث خضع هناك لجراحة بسبب مشكلة سابقة في القلب، مشيرة إلى أنه أعيد مرة أخرى إلى مستشفى الملك إدوارد السابع بعد ذلك بأيام.وقضى الدوق 28 ليلة في المستشفى وهي أطول فترة إقامة له على الإطلاق داخل المستشفيات.. ولم يفصح القصر عن السبب المحدد وراء دخول الأمير فيليب للمستشفى في بادئ الأمر، ولكن لم يكن الأمر متعلقا بفيروس كورونا.