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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

8 شروط ومحاذير جديدة للمتعاملين في بلازما الدم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:40 م
للمتعاملين في بلازما
للمتعاملين في بلازما الدم
منى هيبه
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شدد البرلمان في وضع الشروط اللازمة لضبط التعاملات المتعلقة بعمليات الدم ومشتقات البلازما، حيث أقر عددًا من الضوابط الجديدة في هذا الشأن، في إطار قانون "عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها" الذي أقره البرلمان، الثلاثاء الماضي.

8 شروط ومحاذير للمتعاملين في بلازما الدم 2021

وفيما يلي يرصد "الدستور" أبرز هذه الضوابط، والتي تشمل المراكز المتعاملة في مشتقات الدم والمصانع الخاصة بها، وكذلك المتبرعين وحقوقهم، حيث ألزم القانون بما يلي:

- عدم جواز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.
- عدم جواز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له.
- إصدار ترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديدها لا يكون إلا بقرار من هيئة الدواء المصرية، وكذلك ترخيص التشغيل الفنى للمصنع، وتجديده يكون بقرار من الهيئة بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
- يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 40 ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص له يلتزم بدفع رسم لا يجاوز 200 ألف جنيه، وفي حال التجديد يلتزم بسداد رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.


- يحظر القانون الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا، ووفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.
- يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
- لمركز تجميع بلازما الدم الحق في التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- منح مصانع مشتقات الدم الخاضعة لهذا القانون الحق في التصرف في مشتقات البلازما عن طريق البيع أو التصدير.
- منح مصنع مشتقات البلازما الحق في استيراد بلازما الدم او تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجًا نهائيًا، وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات المرتقب صدورها عن هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
- الزام مركز تجميع بلازما الدم بالمسئولية عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.


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