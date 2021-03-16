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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لضبط فوضى العلاج بالبلازما.. البرلمان يحدد شروط وأماكن استخدامها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:34 م
مجلس النواب
مجلس النواب
منى هيبه
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أقر مجلس النواب عددا من الشروط الجديدة التي تنظم عمليات تجميع البلازما وتصنعها، وذلك في إطار قانون جديد أصدره تحت عنوان "عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الثلاثاء الماضي.

وشدد القانون على عدم جواز القيام بأي من عمليات دم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مؤكدًا على عدم صرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.

كما ألزم القانون تلك المركز بتوفير المواصفات والاشتراطات المقرر صدورها بقرار من الوزير المختص، ملزمًا الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم بأخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، على أن يكون التبرع تطوعًا وبغير مقابل، أيضا المركز بإعداد سجل إلكتروني أو ورقي لتدوين أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم، مع إتاحة الربط بين كافة المراكز العاملة في هذا المجال إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

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