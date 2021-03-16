إجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بالشروق

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، في ضبط 5 في أشخاص لقيامهم بإستدراج عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية بالشروق.تبلغ للمقدم محمد صقر رئيس مباحث قسم شرطة الشروق من عامل سابق بإحدى الشركات بتضرره من مقاول بذات الشركة، لقيامه بإستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات"وإجباره على توقيع عدد 7 إيصالات أمانة، وإقرارين منه بسرقة مبلغ مالي، واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالى وحقيبة بداخلها بعض الملابس وصرفه عقب ذلك.تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والذي وجه بسرعة التحري وكشف الواقعة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة كلا من الرائد كريم الجمل والرائد كريم علام معاوني مباحث الشروق تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها بالإشتراك مع 4 أشخاص عاملين.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم من خلال قوة قادها كلا من الرائد ابوزيد عاصم والرائد مهاب ابراهيم معاوني المباحث وبحوزتهم 7 إيصالات أمانة، والإقرارين المشار إليهما مُذيلين بتوقيع المجنى عليه، والمسروقات المُستولى عليها.بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقروا بأنه نظرًا لإعتقادهم بقيام المجنى عليه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المتهمين خططوا لإستدراجه للشقة محل سكنهم بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديًا وفور وصوله تعدوا عليه بالضرب وإرتكابهم الواقعة على النحو المشار اليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.