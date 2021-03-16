مصرع سائق في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لقى سائق مصرعه اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشحنة برتقال بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوى بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة قائدها.تم تحرير المحضر اللازم، وجارى رفع آثار الحادث.