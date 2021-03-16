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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:58 م
الزمالك
الزمالك
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يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في مصر وتونس والعالم العربي عن موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة لها ايضا لمتابعة المباراة في ميعادها والمقررة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من عمر دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم

تنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة ننشر لكم اليوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021 موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم في إطار مباريات الجولة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا والتي يتم انعقادها بتوقيتات مختلفة حسب كل دولة عربية كالاتي: -

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك والترجي

وستذاع مباراة الزمالك والترجي على قناة بي إن سبورت beIN SPORTS القطرية:-
1 - في تمام الساعة 9 مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية وفلسطين والأردن.

2 - في تمام الساعة 10 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت.

3 - في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي


في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل.
في خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عيد وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي.
في خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف "أوباما" ومحمود عب الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي.
في خط الهجوم: حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف.

توقعات تشكيل الترجي أمام الزمالك


في حراسة المرمى: بن شريفية
في خط الدفاع: شتي - شمام - اليعقوبي - النقاز
في خط الوسط: بن رمضان - جوبو - كوليبالي
في خط الهجوم: المرزوقي - الخنيسي – البدري

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فرص تأهل الزمالك 

ومن المفترض اليوم أن يقوم النادي الأبيض (الزمالك) بتحقيق انتصار عظيم على خصمه الترجي التونسي، حيث من المقرر أن تقام تلك المباراة الحاسمة مساء اليوم الثلاثاء 16-3-2021، في إطار مباريات الجولة الرابعة من عمر دوري أبطال إفريقيا على أرض ملعب القاهرة الدولي.

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