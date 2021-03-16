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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عودة الرحلات | موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:58 م
الطيران السعودي
الطيران السعودي
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يهتم الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال وايضا المسلمين من جميع أنحاء العالم عن عودة الطيران السعودي بشكل عام وفي مصر موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021 بشكل خاص، وحاليا بعض القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بعض اعادة فتح غالبية البلدان العربية والأوروبية حركة الطيران من جديد، ولكن في وقت قريب أعلنت بالغلق مجددا.

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021، موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021، بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن تعطيل رحلات الطيران وغلق مطاراتها أمام جميع الراغبين في السفر إليها من الدول الأخرى في شهر فبراير الماضي ومن بينها جمهورية مصر العربية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي انتشر بوتيره سريعه في الدول الأوروبية والعربية في اواخر عام 2019 الماضي لستنر بالعالم في شهر يناير من عام 2020 الماضي، والذي حصد أرواح قرابة 3 مليون شخص بمختلف دول العالم حتى الآن حيث يخترق الجسم عن طريق أعضاء الجهاز التنفسي ويهاجم خلايا المناعة بالجسم ويؤدي إلى الوفاة الفورية.

موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن عودة الرحلات وقد أعلنت المملكة عن فتح منافذ السفر من وإلى الأراضي السعودية يوم 17 مايو المقبل من العام الحالي 2021 ومن بينها رحلات الطيران بين مصر والسعودية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أوقفت في فبراير الماضي دخول مواطني 20 دولة لأراضيها بينهم مصر، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، بعد ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا «كوفيد-19» في بعض دول العالم.

قرارات رحلات الحج والعمرة

ويترقب المسلمين في جميع أنحاء العالم بفتح موعد استئناف الطيران السعودي لرحلات الحج والعمرة والتي يترقبها بشكل شديد.

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ويعد الحج هو ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة وترتيبه يكون في تلك الأركان هو الخامس والاخير وذلك لقدرة البعض على الذهاب لتأدية مناسك الحج والبعض الآخر لا يستطيع ماديا بشكل عام.

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