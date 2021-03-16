مع اقتراب الاحتفال بأعياد الربيع زاد محرك البحث العالمي جوجل عن موعد يوم شم النسيم 2021 وأماكن وأسعار دخول الحدائق العامة خلال الساعات القليلة الماضية لما له من أهمية لدى جميع فئات الشعب المصري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إجازة شم النسيم و طقوس الاحتفال به منذ العصر الفرعوني.

موعد يوم شم النسيم 2021

أماكن وأسعار دخول الحدائق العامة

عادة ما يتم الاحتفال بعيد الربيع أو شم النسيم يوم 3 مايو المقبل بتناول المأكولات المملحة من الأسماك والاستمتاع بأجواء الربيع الخلابة بالخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة حيث تصل أسعار حديقة الحيوان إلى 5 جنيهات طوال أيام الأسبوع ماعدا الثلاثاء فيما تبلغ أسعار تذكرة حديقة الأورمان إلى جنيهين للفرد الواحد و 20 جنيه للسيارة بما فيها من أفراد فيما تبلغ أسعار تذاكر حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك 5 جنيهات للفرد مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

إجازة شم النسيم 2021

تمنح الدولة جميع موظفيها والعاملين بها إجازة مدفوعة الأجر يوم شم النسيم حيث تعطل بها جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والبنوك ليتمكنوا من الاحتفال بعيد الربيع الذي يتم الاحتفال به منذ العصر الفرعوني القديم حيث كانوا يخرجون إلى المتنزهات العامة للاحتفال بجهودهم طوال العام في موسم الحصاد المرتبط بالشهور القبطية القديمة ودورة الحصاد السنوية بتلوين البيض لإدخال البهجة على نفوس الأطفال.

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حكم الاحتفال بشم النسيم

يثار كل عام جدلا واسعا حول كيفية الاحتفال بعيد الربيع في موعد يوم شم النسيم 2021 وأماكن وأسعار دخول الحدائق العامة لذلك أكدت دار الإفتاء المصرية أن احتفال المصريين بأعياد الفراعنة القدماء ليس بها ما يشوبها طالما لا يوجد في الاحتفالات ما يغضب الله عز وجل بل أنها تعتبر تأكيد للأواصر بين جميع طوائف الشعب المصري فهى لا ترتبط بالنواحي الدينية.