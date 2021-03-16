«الوطنية للصحافة»: لعبنا دورا متميزا في مساندة المؤسسات القومية

أكد المستشار عادل بريك، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إلى الدعم والمساندة القوية للمؤسسات الصحفية القومية كأحد أدوات الدولة وقوتها الناعمة.جاء ذلك خلال جولة لرئيس واعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بمؤسسة أخبار اليوم، لتفقد خلالها عدد من الإصدارات الصحفية الورقية والإلكترونية.وشدد البريك على أهمية الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحفية وإصداراتها في إطار متابعة خطط التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة، ودعم كافة المشروعات بالمؤسسات وسرعة تمويل ما يثبت جدوى منها.وقال وليد عبد العزيز، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة لعبت دورا متميزا في مساندة المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة القليلة الماضية، الأمر الذي حفز مجالس الإدارات وجميع العاملين في المؤسسات على السعي لتحقيق المستهدف وتطوير الأداء سواء على المستوى الصحفي أو الجوانب الإدارية والاستثمارية وتنمية الموارد الأمر الذي بدأ ينعكس إيجابيا على دخل المؤسسات وكذلك نمو حجم الإعلانات وزيادة مواردها.