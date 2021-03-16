«الوطنية للصحافة»: نتائج إيجابية لحصر واستغلال أصول المؤسسات القومية

أكد الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أنه منذ تشكيل الهيئة وخلال فترة وجيزة تم اقتحام عدد كبير من الملفات بالغة الأهمية، على رأسها حصر واستغلال الأصول التي تملكها المؤسسات الصحفية القومية وتحسين استثمارها بما يؤدي إلى زيادة الموارد، والعمل على فض أي من التشابكات بين المؤسسات ومختلف الجهات.جاء ذلك خلال جولة لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، بمؤسسة أخبار اليوم، لتفقد خلالها عدد من الإصدارات الصحفية الورقية والإلكترونية.وأشار إلى أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف وظهرت نتائجه الإيجابية في تحرك عدد من المؤسسات للتوسع في أنشطتها واستثماراتها.