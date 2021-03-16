سقوط تشكيل عصابي نسائي للسرقة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابى نسائي تخصص نشاطة الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع.وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام سيدتين، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، حيث تقوم الأولى بالسقوط أرضًا بدعوى تعرضها لحالة إعياء وأثناء قيام المجنى عليه بمساعدتها تقوم الثانية بمغافلته وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنهما وراء إرتكاب عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.وتم بإرشادهما ضبط عدد من الأجهزة، هاتف محمول، قاما بشرائها من متحصلات حوادث السرقة، وأضافا بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.