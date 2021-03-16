أصالة تتعاون مع رحيم لغناء تتر مسلسل رمضاني

بدأت النجمة أصالة تحضير مفاجأة كبيرة للموسم الرمضاني القادم بالتعاون مع الملحن محمد رحيم لتقديم تتر مسلسل جديد.وتواجدت أصالة في الاستوديو الجديد مع محمد رحيم خلال الفترة الماضية لتسجيل العمل الجديد الذين يتكتمون على تفاصيله وفقًا لرغبة الشركة المنتجة للعمل.وتعود أصالة مرة أخرى لتترات الأعمال من جديد بعد نجاحات كبيرة حققتها خلال الفترة الماضية مثل تتر مسلسل "السيدة الأولى" وأغاني فيلم "ولاد رزق" وغيرها من الأعمال.وكان كل من النجمة أصالة وأنغام وشيرين تصدرتا قائمة الفنانات الأكثر استماعًا في مصر، وفق إحصائية صدرت اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الإثنين المقبل.